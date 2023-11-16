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"Як можна назвати це втечею?": Син Маркевича пояснив, чому не повернувся до України після 24 лютого (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Остап Маркевич Новина оновлена 16 листопада 2023, 16:18
Остап Маркевич. Фото Screenshot

Тренер розповів, як допомагав українцям з Іспанії

Помічник головного тренера "Карпат" Остап Маркевич розповів, чому покинув ФК "Маріуполь" у Туреччині після початку повномасштабного вторгнення пф в Україну і поїхав до Іспанії, а не на батьківщину.

Відповідна заява Маркевича доступна на клубному YouTube-каналі. Остап зізнався, що хотів одразу повернутися до України, проте "обставини склалися так", що він опинився в Іспанії.

"Втеча? Як можна назвати це втечею, якщо я зібрав команду десь 3 березня – десь тиждень ми вже були там – і оголосив про своє рішення. Як це можна назвати втечею? Це раз.

Просто в цей складний час я вирішив, що маю бути десь придатний. Так як мій народ страждав у цей момент, я хотів бути чимось корисним. Мені не було задоволенням сидіти в 5-зірковому готелі й просто дивитися в інтернеті, що відбувається. Я вважав це неправильним.

Так, планував їхати до України. Але пізніше так склалися обставини, що поїхав до своєї сім’ї до Іспанії. І там теж займалися справами, які допомагали Україні та українцям ”, — заявив Маркевич.

Повне інтерв'ю Остапа Маркевича

Після виходу з "Маріуполя" Остап працював головним тренером у "Радунії" з третьої ліги Польщі. У сезоні 2023/24 він отримав посаду у "Карпатах" (Львів), які очолює його батько Мирон Маркевич.

Раніше повідомлялося, що футбольна команда з Бразилії вирішила зберегти ім’я та кольори ФК "Маріуполь", поки український клуб не повернеться додому.

Нагадаємо, Мирон Маркевич розкритикував УЄФА за бажання повернути рф в міжнародний футбол.

Теги:
#Футбол #ФК Карпати #ФК Маріуполь #Остап Маркевич