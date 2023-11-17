Амосов - Джексон: где и когда бесплатно смотреть чемпионский бой непобедимого украинца

Большой бой пройдет в Чикаго

В ночь на воскресенье, 18 ноября, непобедимый украинский боец смешанного стиля, чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов (27-0) проведет защиту титула против Джейсона Джексона (15-4) из Ямайки. Накануне украинец подарил сопернику вышиванку.

В прямом эфире в Украине чемпионский бой Амосов — Джексон бесплатно покажет медиа-платформа Megogo. Об этом сообщает пресс-служба сервиса в Instagram.

Начало эфира на Megogo — в 05:30 по киевскому времени. Добавим, что не в Украине посмотреть поединок можно на телеканале Showtime, а предварительный кард вечера ММА — на YouTube-канале Bellator. Вечер боев Bellator 301 стартует 17 ноября в 23:00 по киевскому времени.

Напомним, в последний раз Амосов выходил в октагон в феврале 2023 года, когда он победил Логана Сторли в реванше. Джексон, в свою очередь, в июле 2023-го оказался сильнее за бразильца Дугласа Лиму, добыв победу единогласным решением судей.

Отметим, после начала полномасштабного вторжения рф в Украину Амосов вступил в ряды теробороны, однако после освобождения Киевщины боец ММА вернулся в большой спорт.

Ранее "Телеграф" сообщал о победе украинца Дмитрия Гриценко (9-0) на шоу Bellator 300.