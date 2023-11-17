Непобедимый украинский чемпион подарил сопернику вышиванку перед боем (видео)

Украинец тепло относится к своему сопернику перед боем

Украинский боец смешанного стиля, чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов (27-0) накануне защиты титула сделал подарок своему будущему сопернику Джейсону Джексону (15-4) из Ямайки. В феврале украинец успешно защитил титул чемпиона Bellator.

Ярослав неожиданно преподнес оппоненту украинскую вышиванку, которая была завернута в подарочную упаковку. Об этом сообщает пресс-служба Bellator на своей странице в Instagram.

Амосов тут же попросил Джексона открыть подарок. Джейсон удивился и показал вышиванку публике. Затем бойцы сошлись в дуэли взглядов.

Накануне украинец и ямаец провели церемонию взвешивания. Оба бойца сумели войти в лимит весовой категории (до 77,1 кг) и показали одинаковый вес — 76,9 кг. Бой Амосов — Джексон состоится в ночь на 18 ноября на Wintrust Arena в Чикаго (США). Основной кард начнется в 04:00 по Киеву. Посмотреть официальную трансляцию шоу Bellator 301 можно на телеканале Showtime, предварительный кард будет доступен на YouTube.

Напомним, в последний раз Амосов выходил в октагон в феврале 2023 года, когда он победил Логана Сторли. Джексон в июле 2022-го оказался сильнее за бразильца Дугласа Лиму, триумфовав единогласным решением судей.

После начала полномасштабного вторжения рф в Украину Амосов вступил в ряды теробороны, но после освобождения Киевщины боец ММА вернулся в спорт. До большой войны Ярослава критиковали за фото с Бастой.