Непереможний український чемпіон подарував супернику вишиванку перед боєм (відео)

Українець тепло ставиться до свого суперника перед боєм

Український боєць змішаного стилю, чемпіон Bellator у напівсередній вазі Ярослав Амосов (27-0) напередодні захисту титулу зробив подарунок своєму майбутньому супернику Джейсону Джексону (15-4) з Ямайки. У лютому українець успішно захистив титул чемпіона Bellator.

Ярослав несподівано презентував опоненту українську вишиванку, яку було загорнуто у подарункову упаковку. Про це повідомляє пресслужба Bellator на своїй сторінці в Instagram.

Амосов відразу попросив Джексона відкрити подарунок. Джейсон здивувався і показав вишиванку публіці. Потім бійці зійшлися у дуелі поглядів.

Напередодні українець та ямаєць провели церемонію зважування. Обидва бійці зуміли увійти в ліміт вагової категорії (до 77,1 кг) і показали однакову вагу — 76,9 кг. Бій Амосов — Джексон відбудеться в ніч проти 18 листопада на Wintrust Arena в Чикаго (США). Основний кард розпочнеться о 04:00 за Києвом. Подивитися офіційну трансляцію шоу Bellator 301 можна на телеканалі Showtime, попередній кард буде доступний на YouTube.

Нагадаємо, востаннє Амосов виходив у октагон у лютому 2023 року, коли він переміг Логана Сторлі. Джексон у липні 2022-го виявився сильнішим за бразильця Дугласа Ліму, тріумфувавши одноголосним рішенням суддів.

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Амосов вступив до лав тероборони, але після звільнення Київщини боєць ММА повернувся у спорт. До великої війни Ярослава критикували за фото з Бастою.