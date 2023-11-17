Амосов — Джексон: де і коли безкоштовно дивитись чемпіонський бій непереможного українця

Великий бій пройде в Чикаго

У ніч на неділю, 18 листопада, непереможний український боєць змішаного стилю, чемпіон Bellator у напівсередній вазі Ярослав Амосов (27-0) проведе захист титулу проти Джейсона Джексона (15-4) з Ямайки. Напередодні українець подарував супернику вишиванку.

У прямому ефірі в Україні чемпіонський бій Амосов — Джексон безкоштовно покаже медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє пресслужба сервісу в Instagram.

Початок ефіру на Megogo – о 05:30 за київським часом. Додамо, що не в Україні подивитися поєдинок можна на телеканалі Showtime, а попередній кард вечора ММА – на YouTube-каналі Bellator. Вечір боїв Bellator 301 стартує 17 листопада о 23:00 за київським часом.

Нагадаємо, востаннє Амосов виходив у октагон у лютому 2023 року, коли він переміг Логана Сторлі у реванші. Джексон, у свою чергу, у липні 2023-го виявився сильнішим за бразильця Дугласа Ліму, здобувши перемогу одноголосним рішенням суддів.

Зазначимо, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Амосов вступив до лав тероборони, проте після звільнення Київщини боєць ММА повернувся у великий спорт.

Раніше "Телеграф" повідомляв про перемогу українця Дмитра Гриценка (9:0) на шоу Bellator 300.