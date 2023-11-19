Британский боец ММА брутально избил россиянина на шоу UFC (видео)

Российского бойца "уничтожили" за несколько минут в октагоне

В ночь на воскресенье, 19 ноября, в Лас-Вегасе (США) состоялся большой вечер профессионального ММА UFC Fight Night 232. Накануне в UFC английский боец ММА Том Аспиналл нокаутировал в первом раунде россиянина Сергея Павловича.

На шоу в Лас-Вегасе российский боец среднего дивизиона Денис Тюлюлин потерпел поражение в бою с британцем Кристианом Данканом. Об этом сообщает "Телеграф".

Уже в первом раунде британец в стойке несколько раз потряс соперника. Во втором раунде Кристиан нанес оппоненту несколько мощных ударов, после чего россиянин оказался в нокдауне. Во время добивания рефери остановил поединок, зафиксировав победу британца. Добавим, что Тюлюлин принял этот бой на коротком уведомлении (за 4 дня до вечера ММА, — Ред.).

Кристиан добыл 9 победу в профи, имея в своем послужном списке одно поражение. Денис проиграл в 9-й раз, имея на своем счету 10 побед.

Ранее сообщалось, что непобедимый украинский чемпион Bellator Ярослав Амосов проиграл нокаутом и потерял титул на вечере боев в Чикаго (США). Украинец на взвешивании подарил сопернику вышиванку.