Непобедимый украинский чемпион оказался в нокауте (видео)

Украинский боец ММА не сумел защитить титул

В ночь на воскресенье, 18 ноября, небитый украинский боец смешанного стиля, чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов (27-1) провел защиту титула в поединке против ямайца Джейсона Джексона (16-4). После взвешивания украинец подарил сопернику вышиванку.

Главный поединок шоу Bellator 301, проходивший на Wintrust Arena в Чикаго (США), завершился досрочной победой Джексона. Об этом сообщает "Телеграф".

Ямайский боец грамотно использовал разницу в габаритах, полностью отказавшись от борьбы. В третьем раунде Джейсон мощными ударами повалил оппонента на канвас и тут же принялся добивать. Амосов поднялся, но тут же рухнул под натиском Джексона — рефери вмешался и зафиксировал победу ямайца техническим нокаутом.

Таким образом, Амосов впервые в карьере проиграл, имея в своем послужном списке 27 побед. Джексон добыл свою 16 победу в профи при 4 поражениях, а также завоевал чемпионский пояс Bellator в полусреднем весе.

Видео нокаута в бою Ярослав Амосов — Джейсон Джексон:

Напомним, после начала полномасштабного вторжения рф в Украину Амосов вступил в ряды теробороны и принял участие в обороне Киевщины. Позднее боец вернулся в спорт и провел защиту титула в поединке-реванше против американца Логана Сторли.

Ранее "Телеграф" сообщал о победе украинца Дмитрия Гриценко (9-0) на шоу Bellator 300 в Сан-Диего (штат Калифорния, США).