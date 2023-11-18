Непереможний український чемпіон опинився у нокауті (відео)

Український боєць ММА не зумів захистити титул

У ніч на неділю, 18 листопада, небитий український боєць змішаного стилю чемпіон Bellator у напівсередній вазі Ярослав Амосов (27-1) провів захист титулу в поєдинку проти ямайця Джейсона Джексона (16-4). Після зважування українець подарував супернику вишиванку.

Головний поєдинок шоу Bellator 301, який проходив на Wintrust Arena у Чикаго (США), завершився достроковою перемогою Джексона. Про це повідомляє "Телеграф".

Ямайський боєць грамотно використав різницю у габаритах, повністю відмовившись від боротьби. У третьому раунді Джейсон потужними ударами повалив опонента на канвас і відразу почав добивати. Амосов підвівся, але тут же звалився під тиском Джексона — рефері втрутився і зафіксував перемогу ямайця технічним нокаутом.

Таким чином, Амосов вперше у кар’єрі програв, маючи у своєму послужному списку 27 перемог. Джексон здобув свою 16 перемогу в профі при 4 поразках, а також завоював чемпіонський пояс Bellator у напівсередній вазі.

Відео нокауту в бою Ярослав Амосов — Джейсон Джексон:

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Амосов вступив до лав тероборони та взяв участь в обороні Київщини. Пізніше боєць повернувся у спорт і провів захист титулу у поєдинку-реванші проти американця Логана Сторлі.

Раніше "Телеграф" повідомляв про перемогу українця Дмитра Гриценка (9-0) на шоу Bellator 300 у Сан-Дієго (штат Каліфорнія, США).