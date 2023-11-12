Англичанин брутально нокаутировал россиянина в чемпионском бою UFC (видео)
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UFC продолжает допускать россиян на свои турниры
В ночь на воскресенье, 12 ноября, в Нью-Йорке (США) состоялся большой вечер смешанных единоборств UFC 295. На прошлом шоу UFC боец прославлял кадырова.
В соглавном поединке шоу английский боец ММА Том Аспиналл (14-3) нокаутировал в первом раунде Сергея Павловича (18-2). Об этом сообщает "Телеграф".
Уже на второй минуте первого раунда Том мощным ударом с правой отправил соперника в нокдаун, после чего начал брутально добивать оппонента. В итоге рефери остановил схватку, зафиксировав победу Аспиналла техническим нокаутом. Таким образом, англичанин завоевал титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе.
Видео нокаута в бою Сергей Павлович — Том Аспиналл:
В главном поединке шоу бразилец Алекс Перейра (9-2) победил чеха Иржи Прохазку (29-4-1) нокаутом во втором раунде. На кону этого поединка стоял чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе.
Лучшие моменты боя Алекс Перейра — Иржи Прохазка:
Ранее сообщалось, что россиянка вышла на бой UFC под песню "Я русский".
Напомним, сын главы Чечни рамзана кадырова Адам "победил" бойца UFC, вызвав смех в сети.