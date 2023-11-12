Англієць брутально нокаутував росіянина у чемпіонському бою UFC (відео)

UFC продовжує допускати росіян на свої турніри

У ніч на неділю, 12 листопада, у Нью-Йорку (США) відбувся великий вечір змішаних єдиноборств UFC 295. На минулому шоу UFC боєць прославляв кадирова.

У головному поєдинку андеркарда англійський боєць ММА Том Аспіналл (14-3) нокаутував у першому раунді Сергія Павловича (18-2). Про це повідомляє "Телеграф".

Вже на другій хвилині першого раунду Том потужним ударом з правої відправив суперника у нокдаун, після чого почав брутально добивати опонента. У результаті рефері зупинив бій, зафіксувавши перемогу Аспіналла технічним нокаутом. Таким чином, англієць завоював титул тимчасового чемпіона UFC у важкій вазі.

Відео нокауту в бою Сергій Павлович — Том Аспіналл:

У головному поєдинку шоу бразилець Алекс Перейра (9-2) переміг чеха Їржі Прохазку (29-4-1) нокаутом у другому раунді. На кону цього поєдинку стояв чемпіонський пояс UFC у напівважкій вазі.

Найкращі моменти бою Алекс Перейра — Їржі Прохазка:

Раніше повідомлялося, що росіянка вийшла на бій UFC під пісню "Я русский".

Нагадаємо, син голови Чечні рамзана кадирова Адам "переміг" бійця UFC, викликавши сміх у мережі.