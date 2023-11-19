Британський боєць ММА брутально побив росіянина на шоу UFC (відео)

Російського бійця "знищили" за кілька хвилин у октагоні

У ніч на неділю, 19 листопада, у Лас-Вегасі (США) відбувся великий вечір професійного ММА UFC Fight Night 232. Напередодні в UFC англійський боєць ММА Том Аспіналл нокаутував у першому раунді росіянина Сергія Павловича.

На шоу в Лас-Вегасі російський боєць середнього дивізіону Денис Тюлюлін зазнав поразки у бою з британцем Крістіаном Данканом. Про це повідомляє "Телеграф".

Вже в першому раунді британець у стійці кілька разів вразив суперника. У другому раунді Крістіан завдав опоненту кілька потужних ударів, після чого росіянин опинився у нокдауні. Під час добивання рефері зупинив поєдинок, зафіксувавши перемогу британця. Додамо, що Тюлюлін прийняв цей бій на короткому повідомленні (за 4 дні до вечора ММА — Ред.).

Крістіан здобув 9 перемогу у профі, маючи у своєму послужному списку одну поразку. Денис програв у 9-й раз, маючи на своєму рахунку 10 перемог.

Раніше повідомлялося, що непереможний український чемпіон Bellator Ярослав Амосов програв нокаутом та втратив титул на вечорі боїв у Чикаго (США). Українець на зважуванні подарував супернику вишиванку.