Шевченко предложили работу мечты

Украинец может вернуться в "Милан"

Внештатный советник президента Украины, первый амбассадор государственной инициативы United24, легенда футбола Андрей Шевченко может оказаться в "Милане".

Об этом в Twitter сообщил журналист Николо Скира. По его информации, Россонери получили от неназванных посредников предложение о назначении "Шевы" "временным тренером" вместо Стефано Пиоли, под руководством которого команда, похоже, не выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов.

При этом Скира отметил, что руководство "Милана" не спешит с назначением украинца, который мог бы поработать с командой до окончания сезона 2023/24.

Напомним, 47-летний "Шева" ранее работал тренером в сборной Украины и "Дженоа", который он покинул в 2022 году. Андрей выступал за "Милан" на позиции форварда с 1999 по 2006 и с 2008 по 2009 год и является легендой клуба. Добавим, Шевченко не раз заявлял о своем желании возглавить Россонери.

Лучшие голы "Шевы" за "Милан" в Серии А

Напомним, в августе Шевченко и футболист Александр Зинченко организовали благотворительный матч за Украину. В игре приняли участие множество легендарных футболистов прошлого.

Летом ходили слухи о том, что "Шеве" предложили работу в сборной Боснии и Герцеговины.