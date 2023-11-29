Шевченку запропонували роботу мрії

Українець може повернутися у "Мілан"

Позаштатний радник президента України, перший амбасадор державної ініціативи United24, легенда футболу Андрій Шевченко може опинитися у "Мілані".

Про це в Twitter повідомив журналіст Ніколо Скіра. За його інформацією, Россонері отримали від неназваних посередників пропозицію про призначення "Шеви" "тимчасовим тренером" замість Стефано Піолі, під керівництвом якого команда, схоже, не вийде у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

При цьому Скіра зазначив, що керівництво "Мілану" не поспішає із призначенням українця, який міг би попрацювати з командою до закінчення сезону 2023/24.

Нагадаємо, 47-річний "Шева" раніше працював тренером у збірній України та "Дженоа", який він залишив у 2022 році. Андрій виступав за "Мілан" на позиції форварда з 1999 по 2006 та з 2008 по 2009 рік і є легендою клубу. Додамо, Шевченко неодноразово заявляв про своє бажання очолити Россонері.

Найкращі голи "Шеви" за "Мілан" у Серії А

Нагадаємо, у серпні Шевченко та футболіст Олександр Зінченко організували благодійний матч за Україну. У грі взяли участь багато легендарних футболістів минулого.

Влітку ходили чутки про те, що "Шеві" запропонували роботу у збірній Боснії та Герцеговини.