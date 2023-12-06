"Теперь вы видели все": Алиев записал видео на украинском

В сети уже успели прокомментировать видео экс-форварда

Экс-нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев записал видео-поздравление для военных в День Вооруженных сил Украины. При этом сделал он это на украинским языке.

Соответствующее видео было опубликовано в среду, 6 декабря, в stories на странице Алиева в Instagram. В социальных сетях пользователи уже оценили поступок Александра. Однако некоторые все же подчеркнули, что говорил он не на чистом украинском.

Среди прочего в комментариях под постом с поздравительным видео Алиева, которое успело разлететься по сети, можно встретить следующие высказывания украинцев:

"Лучше так, чем на русском";

"Лучше так или суржик, чем русский язык";

"Молодец, хоть на ломаном, но пробует. Плюсик Алиеву"

"Молодец, видно, что тяжело, но главное, что начало есть…"

"Пример того, как человек кардинально изменился с 24 февраля".

Стоит отметить, что такая реакция пользователей появилась неспроста, ведь ранее Александр Алиев уверял, что не перейдет на украинский язык, потому что ему тяжело. Чтобы ответить всем интересующимся о его выборе языка, экс-форвард киевского "Динамо" записывал отдельное видео. В нем он сказал, что всегда говорил на русском и продолжит делать это и дальше.

"У меня спрашивают, почему я разговариваю на русском. Потому что я всегда говорил и буду говорить на русском. Это личное дело каждого. Вы видите мне очень тяжело. Так что я говорил, говорю и буду говорить на русском. Я думая, вы меня поняли. Всем хорошего дня", — заявил он.

Помимо того, он эмоционально ответил на слова языковеда и бывшего народного депутата Ирины Фарион, которая заявила, что не считает русскоговорящих воинов ВСУ украинцами.

"Послушай, на передовой очень много наших пацанов разговаривают на русском языке. А ты, Фарион или Фараон, или кто ты там – ты не кукарекай, понятно?", — резко высказался тогда Алиев.

Учитывая такую стойкую позицию Александра Алиева, его поклонникам в сети было необычно услышать на видео украинскую речь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в октябре 2023 года Алиев жестко обратился к народным депутатам Украины со словами "Вы, черти, вообще обнаглели?". Таким образом он пытался донести до них, что не стоит скандалить в Раде, когда в стране идет война.