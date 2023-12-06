"Тепер ви бачили все": Алієв записав відео українською

У мережі вже встигли прокоментувати відео екс-форварда

Екс-нападник київського "Динамо" та збірної України Олександр Алієв записав відео-вітання для військових у День Збройних сил України. При цьому він зробив це українською мовою.

Відповідне відео було опубліковано в середу, 6 грудня, у stories на сторінці Алієва у Instagram. У соціальних мережах користувачі вже оцінили вчинок Олександра. Однак деякі все ж таки підкреслили, що говорив він не чистою українською.

Серед іншого у коментарях під постом із вітальним відео Алієва, яке встигло розлетітися по мережі, можна зустріти наступні висловлювання українців:

"Краще так, ніж російською";

"Краще так чи суржик, ніж російська мова";

"Молодець, хоч на ламаній, але пробує. Плюсик Алієву"

"Молодець, видно, що важко, але головне, що початок є…"

"Приклад того, як людина кардинально змінилася з 24 лютого".

Варто зазначити, що така реакція користувачів з’явилася недарма, адже раніше Олександр Алієв запевняв, що не перейде на українську мову, бо йому важко. Щоб відповісти всім, хто цікавиться про його вибір мови, ексфорвард київського "Динамо" записував окреме відео. У ньому він сказав, що завжди говорив російською і продовжить робити це й надалі.

" У мене запитують, чому я розмовляю російською. Тому що я завжди говорив і говоритиму російською. Це особиста справа кожного. Ви бачите мені дуже важко. Так що я говорив, говорю і говоритиму російською. Я думаю, ви мене зрозуміли. Усім хорошого дня ”, — заявив він.

Крім того, він емоційно відповів на слова мовознавця та колишнього народного депутата Ірини Фаріон, яка заявила, що не вважає російськомовних воїнів ЗСУ українцями.

"Послухай, на передовій дуже багато наших пацанів розмовляють російською мовою. А ти, Фаріон чи Фараон, чи хто ти там – ти не кукарєкай, зрозуміло?", — різко висловився тоді Алієв.

Зважаючи на таку стійку позицію Олександра Алієва, його шанувальникам у мережі було незвичайно почути на відео українську мову.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у жовтні 2023 року Алієв жорстко звернувся до народних депутатів України зі словами "Ви, чорти, взагалі знахабніли?". Таким чином він намагався донести до них, що не варто скандалити у Раді, коли в країні йде війна.