В УПЛ произошла девятая отставка тренера

Народный клуб в новом году будет работать под руководством нового главного тренера

По итогам последнего в 2023 году тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) "Верес" поменял главного тренера.

Об этом сообщает пресс-служба ровенской команды в Facebook. После поражения от "Шахтера" (0:2) Сергей Лавриненко покинул свой пост, а на его место пришел Олег Шандрук.

Шандрук в качестве футболиста выступал за луцкую "Волынь", донецкий "Шахтер", киевский "Арсенал", одесский "Черноморец" и "Севастополь". По окончании игровой карьеры молодой тренер-специалист успел поработать с главной командой "Вереса". Под его руководством ровенский клуб стал пятым в Группе А Второй лиги в сезоне2018/19. Затем Шандрук возглавлял команду "Верес" U-19, после чего работал в детской футбольной академии народного клуба.

Лавриненко возглавил Красно-черных 16 июня 2023 года. Под его руководством "Верес" в текущем сезоне провел 18 официальных матчей, одержав 3 победы, 6 раз сыграв вничью и проиграв 9 матчей.

Интересно, что это уже девятая тренерская отставка в УПЛ 2023/24. Ранее работу потеряли Александр Кучер ("Днепр-1"), Мирча Луческу ("Динамо"), Патрик ван Леувен ("Шахтер"), Ненад Лалатович и Валерий Кривенцов (оба – "Заря"), Александр Ковпак (ЛНЗ), Эдмар ("Металлист 1925"), а также Владимир Шаран ("Минай").

На данный момент "Верес" идет на предпоследнем месте в турнирной таблице УПЛ — в зоне прямого вылета. В прошлом туре ровенский клуб сумел дать бой "Полесью" (1:1), а до этого народный клуб победил "Металлист-1925" (4:3).