В УПЛ відбулася дев'ята відставка тренера

Народний клуб у новому році працюватиме під керівництвом нового головного тренера

За підсумками останнього у 2023 році туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) "Верес" поміняв головного тренера.

Про це повідомляє пресслужба рівненської команди у Facebook. Після поразки від "Шахтаря" (0:2) Сергій Лавриненко залишив свою посаду, а на його місце прийшов Олег Шандрук.

Шандрук як футболіст виступав за луцьку "Волинь", донецький "Шахтар", київський "Арсенал", одеський "Чорноморець" та "Севастополь". Після закінчення ігрової кар’єри молодий тренер-фахівець встиг попрацювати з головною командою "Вереса". Під його керівництвом рівненський клуб став п’ятим у Групі А Другої ліги у сезоні 2018/19. Потім Шандрук очолював команду "Верес" U-19, після чого працював у дитячій футбольній академії народного клубу.

Лавриненко очолив Червоно-чорних 16 червня 2023 року. Під його керівництвом "Верес" у поточному сезоні провів 18 офіційних матчів, здобувши 3 перемоги, 6 разів зігравши внічию та програвши 9 матчів.

Цікаво, що це вже дев'ята тренерська відставка в УПЛ 2023/24. Раніше роботу втратили Олександр Кучер ("Дніпро-1"), Мірча Луческу ("Динамо"), Патрік ван Леувен ("Шахтар"), Ненад Лалатовіч та Валерій Кривенцов (обидва – "Зоря"), Олександр Ковпак (ЛНЗ), Едмар ("Металіст 1925"), а також Володимир Шаран ("Минай").

На цей час "Верес" йде на передостанньому місці у турнірній таблиці УПЛ – у зоні прямого вильоту. У минулому турі рівненський клуб зумів дати бій Поліссю (1:1), а до цього народний клуб переміг "Металіст-1925" (4:3).