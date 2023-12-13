В Украине возвращают болельщиков на стадионы во время войны: названы условия

Приоритет — безопасность для болельщиков и участников соревнований

Министерство молодежи и спорта опубликовало меры безопасности, которые позволят болельщикам вернуться на трибуны. Недавно в данном ведомстве сменили главу.

Об этом сообщила пресс-служба министерства в Telegram. Любое спортивное мероприятие с болельщиками необходимо согласовывать в письменном виде с Областными военными администрациями (ОВА). Кроме того, ведомство опубликовало 24 дополнительных мер безопасности для организации и проведения в Украине соревнований со зрителями.

"Никакая телетрансляция не заменит эмоции стадиона, но нашим приоритетом была и будет безопасность зрителей. Мы очень ответственно подошли к разработке мероприятий совместно со структурами безопасности. Мы должны вернуть водоворот эмоций на стадионы так же, как в свое время вернули зрителей в кинотеатры и на концерты", — заявил глава Министерства молодежи и спорта Матвей Бедный.

Отметим, на данный момент в украинском футболе зрителям запрещено посещение матчей, однако ряд клубов не раз нарушали данное требование.

Напомним, по итогам первой части УПЛ сезона 2023/24 в первенстве Украины лидирует "Кривбасс".