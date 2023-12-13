В Україні повертають уболівальників на стадіони під час війни: названо умови

Пріоритет – безпека для вболівальників та учасників змагань

Міністерство молоді та спорту опублікувало заходи безпеки, які дозволять уболівальникам повернутися на трибуни. Нещодавно в цьому відомстві змінили голову.

Про це повідомила пресслужба міністерства в Telegram. Будь-який спортивний захід з уболівальниками необхідно узгоджувати письмово з Обласними військовими адміністраціями (ОВА). Крім того, відомство опублікувало 24 додаткові заходи безпеки для організації та проведення в Україні змагань з глядачами.

"Жодна телетрансляція не замінить емоції стадіону, але нашим пріоритетом була і буде безпека глядачів. Ми дуже відповідально підійшли до розробки заходів спільно із безпековими структурами. Ми маємо повернути вир емоцій на стадіони так само, як свого часу повернули глядачів у кінотеатри та на концерти", — заявив голова Міністерства молоді та спорту Матвій Бідний.

Зазначимо, на цей час в українському футболі глядачам заборонено відвідування матчів, проте низка клубів не раз порушувала цю вимогу.

Нагадаємо, за підсумками першої частини УПЛ сезону 2023/24 у першості України лідирує "Кривбас".