"Мы правы, мы сильнее": российская чемпионка гордится Путиным

Российская спортсменка поддерживает главу Кремля

Российская лыжница, олимпийская чемпионка Пекина (эстафета) Вероника Степанова вновь выдала хвалебную речь о президенте РФ Владимире Путине. К слову, спортсменка называла власти Норвегии "режимом".

Лыжница считает, что действующий глава Кремля ведет Россию в правильном направлении. Соответствующее заявление Степанова опубликовала на своем telegram-канале. По словам спортсменки, она объехала почти всю Европу и ей есть с чем сравнивать.

"Есть редкая порода людей-победителей, которые выигрывают в любых состязаниях. И сейчас они (Вяльбе и Легков, — Ред.) открыто выступают в поддержку Президента страны. Потому, что он – из того же теста, он победитель и он ведет страну по верному курсу.

Я спортсменка, и в 22 года моя спортивная карьера только начинается. И все блага моей жизни зависят только от успешности моих выступлений на лыжне, а не от громкости моих заявлений. Но молчать сейчас, когда решается судьба России, я не собираюсь и не буду. Это удел слабых и неуверенных.

Сегодня я горжусь тем, что я лыжница, тем, что у меня такие руководители и старшие товарищи. И тем, что у России такой президент как Путин. Мы правы, мы сильнее и мы обязательно победим!" – написала Степанова.

В сети лишь посмеялись над словами Степановой.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе и олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков публично выступили за выдвижение Владимира Путина на новый президентский срок. По решению Совета Федерации, выборы президента РФ начнутся 17 марта 2024 года.