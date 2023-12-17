"За нами правда, ми сильніші": російська чемпіонка пишається Путіним

Російська спортсменка підтримує главу Кремля

Російська лижниця, олімпійська чемпіонка Пекіна (естафета) Вероніка Степанова знову видала хвалебну промову про президента РФ Володимира Путіна. До речі, спортсменка називала владу Норвегії "режимом".

Лижниця вважає, що чинний глава Кремля веде Росію у правильному напрямку. Відповідну заяву Степанова опублікувала на своєму telegram-каналі. За словами спортсменки, вона об’їхала майже всю Європу і їй є із чим порівнювати.

"Є рідкісна порода людей-переможців, які виграють у будь-яких змаганнях. І зараз вони (Вяльбе та Легков, — Ред.) відкрито виступають на підтримку Президента країни. Тому що він – з того ж тіста, він переможець і він веде країну по правильному курсу.

Я спортсменка, і у 22 роки моя спортивна кар’єра лише починається. І всі блага мого життя залежать тільки від успішності моїх виступів на лижні, а не від гучності заяв. Але мовчати зараз, коли вирішується доля Росії, я не збираюся і не буду. Це доля слабких та невпевнених.

Сьогодні я пишаюся тим, що я лижниця, тим, що в мене такі керівники та старші товариші. І тим, що в Росії такий президент як Путін. За нами правда, ми сильніші й ми обов’язково переможемо!" — написала Степанова.

У мережі лише посміялися з слів Степанової.

Раніше триразова олімпійська чемпіонка з лижних перегонів, голова Федерації лижних перегонів Росії Олена Вяльбе та олімпійський чемпіон з лижних перегонів Олександр Легков публічно виступили за висування Володимира Путіна на новий президентський термін. За рішенням Ради Федерації вибори президента РФ розпочнуться 17 березня 2024 року.