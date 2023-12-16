Спортсмен, який пішов проти Бубки, розповів про наслідки скандалу

Скелетоніст розповів, як у нього почалися проблеми після наїзду на колишнього голову НОК України

Український скелетоніст Владислав Гераскевич заявив, що його просто ігнорують після того, як він запропонував розглянути питання позбавлення Сергія Бубки членства в Національному олімпійському комітеті (НОК).

Відповідну заяву Гераскевича наводить 24-й канал. Спортсмен зазначив, що після його пропозиції його хотіли виключити із комісії атлетів НОК за дії, які "не сприяють перемозі України".

"Але повернемося до того, які наслідки. Тоді почали процедуру мого виключення з комісії атлетів НОК України, тобто захотіли виключити не Бубку, а мене. Бачив звернення до мене від етичної комісії НОК України, вони запропонували, щоб мене вислухали, надали якісь скарги на мене. У відповідь я поставив їм кілька запитань для з'ясування фактичних обставин, вони на них не відповіли. Я мав бути заслуханим протягом тижня, і вже 3 – 4 місяці мене ігнорують, на мої листи не відповідають, ніякої відповіді не отримую.

Ті скарги – абсолютно абсурдні речі. Люди писали, що мої дії не сприяють перемозі України. Натомість всі говорили, що Бубка є гарною людиною. Ну, напевно, пан Бубка дуже довго був на цій посаді, і він має дуже великий вплив на людей, які є членами НОК України. Сподіваюсь, що цей вплив буде зменшуватись, і ми через якийсь час можемо побачити хоч якийсь більш-менш функціонуючий спортивний орган", — заявив Гераскевич.

Нагадаємо, у червні 2023 року журналісти Bihus.Info опублікували розслідування, в якому розповідається, що фірма "Монблан", що належить колишньому легкоатлету Сергію Бубці та його брату Василю, під час повномасштабного вторгнення РФ працює на тимчасово окупованих територіях та співпрацює з загарбниками.

Пізніше стало відомо, що Бубка буде позиватися до журналістів, а топові українські спортсмени підтримали його на закритому засіданні Комісії атлетів НОК (вирізки з якого опублікувала "Трибуна" — Ред.). Лише один спортсмен (Гераскевич) виступив проти Бубки, через що у нього почалися проблеми.

У серпні в Bihus Info заявили, що російські компанії, де Бубка вважається співзасновником, нібито й надалі продовжують мати справи із загарбниками. А у вересні з’явилася перша реакція Бубки на скандал, у якому він спростував слова журналістів.