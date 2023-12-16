Спортсмен, который пошел против Бубки, рассказал о последствиях скандала

Скелетонист рассказал, как у него начались проблемы после наезда на бывшего главу НОК Украины

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич заявил, что его просто игнорируют после того, как он предложил рассмотреть вопрос о лишении Сергея Бубки членства в Национальном олимпийском комитете (НОК).

Соответствующее заявление Гераскевича приводит 24-й канал. Спортсмен отметил, что после его предложения его хотели исключить из комиссии атлетов НОК за действия, которые "не способствуют победе Украины".

"Но вернемся к тому, каковы последствия. Тогда начали процедуру моего исключения из комиссии атлетов НОК Украины, то есть захотели исключить не Бубку, а меня. Видел обращение ко мне от нравственной комиссии НОК Украины, они предложили, чтобы меня выслушали, предоставили какие-то жалобы на меня. В ответ я задал им несколько вопросов для выяснения фактических обстоятельств, они на них не ответили. Я должен был быть заслушанным в течение недели, и уже 3 – 4 месяца меня игнорируют, на мои письма не отвечают, никакого ответа не получаю.

Те жалобы – абсолютно абсурдные вещи. Люди писали, что мои действия не способствуют победе Украины. В то же время все говорили, что Бубка является хорошим человеком. Ну, наверное, господин Бубка очень долго был на этом посту, и он оказывает очень большое влияние на людей, которые являются членами НОК Украины. Надеюсь, что это влияние будет уменьшаться, и мы через некоторое время можем увидеть хоть какой-нибудь функционирующий спортивный орган", — заявил Гераскевич.

Напомним, в июне 2023 года журналисты Bihus.Info опубликовали расследование, в котором рассказывается, что фирма "Монблан", принадлежащая бывшему легкоатлету Сергею Бубке и его брату Василию, во время полномасштабного вторжения РФ работает на временно оккупированных территориях и сотрудничает с захватчиками.

Позднее стало известно, что Бубка будет судиться с журналистами, а топовые украинские спортсмены поддержали его на закрытом заседании Комиссии атлетов НОК (вырезки из которого опубликовала "Трибуна" — Ред.). Лишь один спортсмен (Гераскевич) выступил против Бубки, из-за чего у него начались проблемы.

В августе в Bihus Info заявили, что российские компании, где Бубка числится соучредителем, якобы и дальше продолжают иметь дела с захватчиками. А в сентябре появилась первая реакция Бубки на скандал, в котором он опроверг слова журналистов.