"Санитары, работаем!": российский министр выдал порцию феерического бреда

В сети лишь посмеялись над словами российского чиновника

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что мировой волейбол отстранен от российского, а не наоборот. К слову, и женскую, и мужскую команды РФ по волейболу не пустят на Олимпийские игры в Париже.

Соответствующее заявление российского министра передает "Матч ТВ". На данный момент сборные России по волейболу не участвует в международных соревнованиях из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Волейбол в нашей стране – флагман развития командных видов спорта. Желаю, чтобы история развития волейбола была бесконечной. Волейбол в России создает все условия не только для достижения высоких результатов, но и для производства отечественных мячей, формы.

Я желаю МОК быть не только сильнее, но и быстрее в принятии решений. Международный волейбол отстранен от российского, а не наоборот. То, что чемпионат мира по волейболу не прошел в России, это не мы потеряли, а мировой волейбол", – заявил Матыцин.

В сети высмеяли слова российского министра. Один из пользователей пошутил, что чиновнику необходима медицинская помощь за отрицание реальности.

Напомним, в 2022 году Россия должна была принять чемпионат мира по волейболу, но турнир был перенесен в Польшу и Словению. К слову, сборная Украины заменила на ЧМ-2022 по волейболу россиян. На турнире наша команда дошла до четвертьфинала.