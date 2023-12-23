"Санітари, працюємо!": російський міністр видав порцію феєричної маячні

У мережі лише посміялися зі слів російського чиновника

Міністр спорту РФ Олег Матицин заявив, що світовий волейбол відсторонено від російського, а не навпаки. До речі, і жіночу, і чоловічу команди РФ з волейболу не пустять на Олімпійські ігри у Парижі.

Відповідну заяву російського міністра передає "Матч ТВ". На цей час збірні Росії з волейболу не беруть участі у міжнародних змаганнях через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

"Волейбол у нашій країні – флагман розвитку командних видів спорту. Бажаю, щоб історія розвитку волейболу була нескінченною. Волейбол у Росії створює всі умови не лише для досягнення високих результатів, а й для виробництва вітчизняних м’ячів, форми.

Я бажаю МОК бути не тільки сильнішим, а й швидшим у прийнятті рішень. Міжнародний волейбол відсторонено від російського, а не навпаки. Те, що чемпіонат світу з волейболу не пройшов у Росії, це не ми втратили, а світовий волейбол”, – заявив Матицин.

У мережі висміяли слова російського міністра. Один із користувачів пожартував, що чиновнику необхідна медична допомога за заперечення реальності.

Нагадаємо, у 2022 році Росія мала прийняти чемпіонат світу з волейболу, але турнір був перенесений до Польщі та Словенії. До речі, збірна України замінила на ЧС-2022 з волейболу саме росіян. На турнірі наша команда дійшла до чвертьфіналу.