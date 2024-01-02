"Они за это ответят" в РФ хотят отомстить Западу за унижения

Российские грации точно не выступят на международных турнирах в ближайшее время

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер отказалась выступать на международной арене согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК). К слову, Ирина активно выступает за альтернативные Олимпийские игры.

Соответствующее заявление Винер приводит sport24.ru. Она считает недопуск россиян на международные старты унижением, за которое Запад еще поплатиться. Правда, когда РФ отомстит, Ирина не уточнила.

"Меня не интересуют международные старты в том виде, котором они сейчас. Умирать и говорить с надеждой, что нас вернут – унизительно лично для меня и для моих спортсменов, которые очень много трудятся, очень мотивированы и кладут много сил, времени и таланта на то, чтобы быть красивее, выше, быстрее и сильнее.

Если их нет на международной арене, это не наши вопросы, а тех, кто туда их не пускает. За эти вопросы они будут отвечать.

Может быть, не сегодня, не завтра. Но они очень здорово за это ответят: за Пьера де Кубертена и его олимпийский девиз", – сказала Винер.

Напомним, известная украинская гимнастка Влада Никольченко оказалась в эпицентре скандала, негативно высказавшись о Польше и поляках. Из-за этого девушку выгнали из сборной Украины.