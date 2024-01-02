"Вони за це отримають" в РФ хочуть помститися Заходу за приниження

Російські грації точно не виступлять на міжнародних турнірах найближчим часом

Голова Всеросійської федерації художньої гімнастики Ірина Вінер відмовилася виступати на міжнародній арені згідно з рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету (МОК). До речі, Ірина активно виступає за альтернативні Олімпійські ігри.

Відповідну заяву Вінер наводить sport24.ru. Вона вважає недопуск росіян на міжнародні старти приниженням, за яке Захід ще поплатиться. Щоправда, коли РФ помститься, Ірина не уточнила.

"Мене не цікавлять міжнародні старти в тому вигляді, які вони зараз. Вмирати і говорити з надією, що нас повернуть – принизливо особисто для мене та для моїх спортсменів, які дуже багато працюють, дуже мотивовані й кладуть багато сил, часу та таланту на те, щоб бути красивішими, вищими, швидшими та сильнішими.

Якщо їх немає на міжнародній арені, це питання не до нас, а до тих, хто їх туди не пускає. За це вони відповідатимуть.

Можливо, не сьогодні, не завтра. Але вони дуже здорово за це відповідатимуть: за П’єра де Кубертена та його олімпійський девіз", – сказала Вінер.

Нагадаємо, відома українська гімнастка Влада Нікольченко опинилася в епіцентрі скандалу, негативно висловившись про Польщу та поляків. Через це дівчину вигнали зі збірної України.