Российская чемпионка теперь работает на пропаганду Кремля

Глава Федерации лыжных гонок россии (ФЛГР), трехкратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках Елена Вяльбе высказалась о Кубке мира, куда после полномасштабного вторжения РФ в Украину не пускают россиян.

Соответствующее заявление Вяльбе приводит kp.ru. Функционер вновь начала говорить кремлевскими нарративами, заявив, что Кубок мира гниет без представителей РФ.

– В скандинавских странах тоже появились проблемы, на некоторых этапах Кубка некоторые страны эстафетные команды собрать не могут.

– Ну, пусть продолжают гнить дальше. Я тоже слышала. Кстати, я не читаю, не смотрю, даже не знаю, показывают у нас или нет Кубки мира. Я в прошлом году, когда был чемпионат мира, я до сих пор не знаю, кто выиграл, в каких дистанциях, – сказала Вяльбе.

В сети раскритиковали слова Вяльбе. Один из пользователей назвал ее заявление "испанским стыдом", а второй сравнил ее с путинским чиновником из-за ее недальновидности и любви к "деду".

Ранее Вяльбе заявила, что только президент РФ Владимир Путин спасает человечество от погибели. До этого она рассказывала о пользе санкций для РФ. Кроме того, Елена считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) надавил Путину на больное.