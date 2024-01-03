"Не далекоглядна і любить діда": російська чемпіонка перетворилася на путінську чиновницю

Російська чемпіонка тепер працює на пропаганду Кремля

Глава Федерації лижних гонок Росії (ФЛГР), триразова олімпійська чемпіонка у лижних перегонах Олена Вяльбе висловилася про Кубок світу, куди після повномасштабного вторгнення РФ в Україну не пускають росіян.

Відповідну заяву Вяльбе наводить kp.ru. Функціонерка знову почала говорити кремлівськими наративами, заявивши, що Кубок світу гниє без представників РФ.

– У скандинавських країнах також виникли проблеми, на деяких етапах Кубка деякі країни естафетні команди зібрати не можуть.

– Ну, хай продовжують гнити далі. Я також чула. До речі, я не читаю, не дивлюся, навіть не знаю, чи показують у нас, чи ні Кубки світу. Я минулого року, коли був чемпіонат світу, я досі не знаю, хто виграв, у яких дистанціях", – сказала Вяльбе.

У мережі розкритикували слова Вяльбе. Один із користувачів назвав її заяву "іспанським соромом", а другий порівняв її з путінським чиновником через її недалекоглядність і любов до "діда".

Раніше Вяльбе заявила, що лише президент РФ Володимир Путін рятує людство від смерті. До цього вона розповідала про користь санкцій для РФ. Крім того, Олена вважає, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) надавив Путіну на хворе.