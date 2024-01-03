"Аплодировали стоя": Яремчук забил первый гол в Ла Лиге (видео)

Украинец долго не мог забить в новом клубе

Во вторник, 2 января, "Валенсия" Романа Яремчука принимала "Вильярреал" в рамках матча 19-го тура чемпионата Испании сезона 2023/24. В текущем сезоне с украинцем произошел конфуз в "Брюгге".

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу Летучих мышей, а украинец забил свой дебютный гол в Ла Лиге. Партнеры по команде устроили украинцу овации после игры, передает Radio Taronja.

Роман вышел в старте и уже на 4-й минуте мощным ударом с метров 10-и поразил ворота Желтой субмарины. В итоге украинец отыграл 70 минут, после чего был заменен. После игры "Валенсия" поздравила Яремчука с дебютным голом в первенстве Испании.

"Роману Яремчуку тяжело давалась адаптация. В раздевалке после матча его партнеры по команде стоя аплодировали, они были в восторге от того, что он забил свой первый гол в чемпионате", – сообщает Radio Taronja.

Видеообзор матча "Валенсия" - "Вильярреал"

В текущей кампании 28-летний Яремчук сыграл в 13 матчах за "Валенсию" в Ла Лиге и отметился одним голом.

Ранее сообщалось, что украинский форвард "Жироны" Артем Довбик оказался в топ-10 бомбардиров Ла Лиги, которые быстрее остальных забили 10 голов в высшем дивизионе чемпионата Испании. Накануне Довбик и Кр сокрушили "Барселону" (4:2) в Ла Лиге.