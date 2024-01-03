"Аплодували стоячи": Яремчук забив перший гол у Ла Лізі (відео)

Українець довго не міг забити у новому клубі

У вівторок, 2 січня, "Валенсія" Романа Яремчука приймала "Вільярреал" у рамках матчу 19 туру чемпіонату Іспанії сезону 2023/24. Цього сезону з українцем стався конфуз у "Брюгге".

Зустріч завершилася з рахунком 3:1 на користь Кажанів, а українець забив свій дебютний гол у Ла Лізі. Партнери по команді влаштували українцю овації після гри, передає Radio Taronja.

Роман вийшов у старті й вже на 4-й хвилині потужним ударом з метрів 10 вразив ворота Жовтої субмарини. У результаті українець відіграв 70 хвилин, після чого його замінили. Після гри "Валенсія" привітала Яремчука із дебютним голом у першості Іспанії.

"Роману Яремчуку важко давалася адаптація. У роздягальні після матчу його партнери по команді стоячи аплодували, вони були в захваті від того, що він забив свій перший гол у чемпіонаті", — повідомляє Radio Taronja.

Відеоогляд матчу "Валенсія" — "Вільярреал"

У поточній кампанії 28-річний Яремчук зіграв у 13 матчах за "Валенсію" у Ла Лізі та відзначився одним голом.

Раніше повідомлялося, що український форвард "Жирони" Артем Довбик опинився у топ-10 бомбардирів Ла Ліги, які швидше за інших забили 10 голів у вищому дивізіоні чемпіонату Іспанії. Напередодні Довбик та Ко перемогли "Барселону" (4:2) у Ла Лізі.