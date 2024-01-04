Клуб УПЛ определился с новым главным тренером

Бывший вратарь "Ворсклы" возглавил команду

После ухода Виктора Скрипника в "Металлист-1925" "Ворскла" определилась с новым тренером команды.

Исполняющим обязанности главного тренера полтавского клуба назначен Сергей Долганский. Об этом сообщает пресс-служба "Ворсклы" на своем официальном сайте.

"С сегодняшнего дня исполняющим обязанности главного тренера основного состава мужской команды "Ворскла" назначен легендарный Ворсклянин Сергей Долганский. Информация о помощниках, которые бок о бок будут работать с новым наставником, будет обнародована несколько позже. Верим в Вас, господин Сергей, и желаем успехов!" — гласит сообщение от "Ворсклы".

До этого Долганский работал тренером вратарей в полтавской команде, а также в одесской "Жемчужине". Сергей во время футбольной карьеры играл за "Ворсклу" на позиции вратаря.

На данный момент "Ворскла" идет на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Украины. В последней игре полтавчане сыграли вничью с "Рухом" (1:1).

Напомним, украинский топ-клуб попал под санкции со стороны ФИФА из-за разборок с бывшим главным тренером команды.