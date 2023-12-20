Украинский топ-клуб получил трансферный бан от ФИФА

В клубе попытаются решить данный вопрос до Нового года

Действующий вице-чемпион Украины по футболу "Днепр-1", который недавно обыграл "Динамо" (1:0), попал под санкции Международной федерации футбола (ФИФА).

Об этом сообщает "ТаТоТаке". По информации источника, днепряне получили трансферный бан за определенные задолженности перед рядом игроков и бывшим тренером команды Игором Йовичевичем. Сообщается, что клубные функционеры попытаются решить все вопросы с ФИФА до Нового года.

"По нашим данным, в клубе относятся к этой ситуации максимально философски и уже работают над снятием бана. Также принято принципиальное решение погасить задолженность. "Днепр-1" надеется на снятие трансферного бана еще до Нового года", — сообщили в "ТаТоТаке".

Напомним, "Днепр-1" в текущем сезоне позорно вылетел из еврокубков, проиграв все три противостояния в квалификациях Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Украинский клуб в ЛК проиграл в 2-матчевом противостоянии "Спартаку" (Трнава, Чехия). В чемпионате Украины дела у днепрян идут получше. По итогам первой части сезона "Днепр-1" идет на второй позиции. В последнем матче 2023 года подопечные Юрия Максимова не сумели обыграть "Полесье" (1:1).