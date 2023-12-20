Український топ клуб отримав трансферний бан від ФІФА

У клубі спробують вирішити це питання до Нового року

Чинний віцечемпіон України з футболу "Дніпро-1", який нещодавно обіграв "Динамо" (1:0), потрапив під санкції Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

Про це повідомляє "ТаТоТаке". За інформацією джерела, дніпряни отримали трансферний бан за певні заборгованості перед гравцями та колишнім тренером команди Ігором Йовічевичем. Повідомляється, що клубні функціонери намагатимуться вирішити всі питання з ФІФА до Нового року.

"За нашими даними, у клубі ставляться до цієї ситуації максимально філософськи і вже працюють над зняттям бану. Також ухвалено принципове рішення погасити заборгованість. Дніпро-1 сподівається на зняття трансферного бану ще до Нового року", — повідомили у "ТаТоТаке".

Нагадаємо, "Дніпро-1" у поточному сезоні ганебно вилетів з єврокубків, програвши всі три протистояння у кваліфікаціях Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій. Український клуб у ЛК програв у 2-матчевому протистоянні "Спартаку" (Трнава, Чехія). У чемпіонаті України справи у дніпрян йдуть трохи краще. За підсумками першої частини сезону "Дніпро-1" йде на другій позиції. В останньому матчі 2023 року підопічні Юрія Максимова не зуміли обіграти "Полісся" (1:1).