В УПЛ произошла громкая тренерская рокировка

Виктор Скрипник променял "Ворсклу" на "Металлист-1925"

В среду, 20 декабря, полтавская "Ворскла" объявила об отставке главного тренера команды Виктора Скрипника. К слову, полтавский клуб обыграл "Шахтер" в первом круге УПЛ.

Об этом сообщает пресс-служба "Ворсклы" в Facebook. Еще через некоторое время "Металлист-1925" объявил о назначении Скрипника на пост главного тренера команды, передает официальный сайт харьковской команды.

Контракт 54-летнего украинского специалиста рассчитан на три года. В тренерский штаб Скрипника войдут Григорий Ярмаш, Сергей Попов и Артемий Чернышев, с которыми он работал в своих предыдущих клубах. Также продолжат работу уже в тренерском штабе Скрипника Максим Цвиренко, Сергей Вольваков и Андрей Шабалин. Олег Голодюк останется работать в структуре клуба.

Ранее Скрипник возглавлял "Вердер", "Ригу" и "Зарю".

Напомним, отставка Скрипника стала 10-й в текущем розыгрыше чемпионата Украины. Накануне "Верес" поменял главного тренера. К слову , "Металлист-1925" идет 12-м в турнирной таблице УПЛ по итогам первой половины первенства.