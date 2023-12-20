В УПЛ відбулося гучне тренерське рокірування

Віктор Скрипник проміняв "Ворсклу" на "Металіст-1925"

У середу, 20 грудня, полтавська "Ворскла" оголосила про відставку головного тренера команди Віктора Скрипника. До слова, полтавський клуб обіграв "Шахтар" у першому колі УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба "Ворскли" у Facebook. Ще через деякий час "Металіст-1925" оголосив про призначення Скрипника на посаду головного тренера команди, повідомляє офіційний сайт харківської команди.

Контракт 54-річного українського фахівця розрахований на три роки. До тренерського штабу Скрипника увійдуть Григорій Ярмаш, Сергій Попов та Артемій Чернишов, з якими він працював у своїх попередніх клубах. Також продовжать роботу вже у тренерському штабі Скрипника Максим Цвіренко, Сергій Вольваков та Андрій Шабалін. Олег Голодюк залишиться працювати у структурі клубу.

Раніше Скрипник очолював "Вердер", "Ригу" та "Зорю".

Нагадаємо, відставка Скрипника стала 10-ю у поточному розіграші чемпіонату України. Напередодні "Верес" поміняв головного тренера. До речі, "Металіст-1925" йде 12-м у турнірній таблиці УПЛ за підсумками першої половини першості.