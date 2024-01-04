Клуб УПЛ визначився із новим головним тренером

Колишній воротар "Ворскли" очолив команду

Після відходу Віктора Скрипника у "Металіст-1925" "Ворскла" визначилася з новим тренером команди.

Виконувачем обов’язків головного тренера полтавського клубу призначено Сергія Долганського. Про це повідомляє пресслужба "Ворскли" на своєму офіційному сайті.

"Від сьогодні виконуючим обов’язки головного тренера основного складу чоловічої команди "Ворскли" призначено легендарного Ворсклянина Сергія Долганського. Інформацію щодо помічників, які пліч-о-пліч працюватимуть із новим наставником, буде оприлюднено дещо згодом. Віримо у Вас, пане Сергію, та бажаємо успіхів!" — йдеться у повідомленні "Ворскли".

До цього Долганський працював тренером воротарів у полтавській команді, а також в одеській "Жемчужені". Сергій під час футбольної кар’єри грав за "Ворсклу" на позиції воротаря.

Наразі "Ворскла" йде на 7-му місці у турнірній таблиці чемпіонату України. В останній грі полтавці зіграли внічию з "Рухом" (1:1).

Нагадаємо, український топ-клуб потрапив під санкції з боку ФІФА через розбірки з колишнім головним тренером команди.