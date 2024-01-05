Сын президента забил свой первый гол за "Ювентус" (видео)

Американец забил невероятный гол

Сын легенды футбола и 25-го президента Либерии Джорджа Веа-старшего Тимоти Веа забил супергол за "Ювентус" в матче Кубка Италии. К слову, туринский суперклуб интересуется украинским полузащитником.

"Юве" в матче 1/8 финала Кубка Италии уничтожил "Салернитану" со счетом 6:1. Об этом сообщает "Телеграф".

Финальную точку в поединке поставил вингер сборной США 23-летний Веа. На 91-й минуте игры Веа подхватил мяч в районе центрального круга, сделал пару шагов и пушечным ударом отправил "снаряд" под перекладину ворот гостей — кипер даже не среагировал.

Видео гола Тимоти Веа — в обзоре матча "Ювентус" — "Селернитана":

Этот гол стал для Веа первым в составе "Ювентуса" в 14 матчах за клуб. На его счету также один ассист в Серии А.

Ранее сообщалось, что миланский "Интер" уже несколько месяцев следит за нападающим сборной Украины Артемом Довбиком. Кроме того, форвардом "Жироны" интересуются "Рома" и "Ювентус". Накануне Довбик отдал ассист в игре против "Атлетико" Мадрид, после чего он вышел на первое место в Ла Лиге по системе гол+пас.