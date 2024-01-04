Довбик обошел Беллингема по результативности в Испании (видео)

Украинец блестяще выступает в Испании

В среду, 3 января, "Жирона" в рамках центрального матча 19-го тура Ла Лиги сезона 2023/24 принимала "Атлетико" Мадрид. Накануне скромный каталонский клуб победил "Барселону".

Встреча, проходившая в Жироне на стадионе "Монтиливи", завершилась победой хозяев со счетом 4:3. Об этом сообщает "Телеграф".

В стартовый состав "Жироны" на этот матч попал украинец Артем Довбик. Нападающий имел несколько возможностей для взятия ворот, но ограничился голевой передачей на 39-й минуте на Дэйли Блинда. Артем исполнил идеальную скидку на партнера при розыгрыше стандарта.

Таким образом, Довбик сделал 16-е результативное действие в текущем сезоне Ла Лиги по системе "гол+пас". Он является лидером высшего дивизиона чемпионата Испании по этому показателю.

Лидеры Ла Лиги 2023/24 по системе "гол+пас":

1. Артем Довбик ("Жирона") – 16 (11+5);

2. Джуд Беллингем ("Реал") — 15 (13+2);

3. Антуан Гризманн ("Атлетико") – 14 (11+3);

4-5. Борха Майораль ("Хетафе") – 13 (12+1);

4-5. Альваро Мората ("Атлетико") – 13 (12+1);

Напомним, во время рождественского перерыва Довбик провел время с семьей. Накануне украинец оказался в топ-10 бомбардиров Ла Лиги, которые быстрее остальных забили 10 голов в высшем дивизионе чемпионата Испании.