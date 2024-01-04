Довбик обійшов Беллінгема за результативністю в Іспанії (відео)

Українець блискуче виступає в Іспанії

У середу, 3 січня, "Жирона" у рамках центрального матчу 19-го туру Ла Ліги сезону 2023/24 приймала "Атлетіко" Мадрид. Напередодні скромний каталонський клуб переміг "Барселону".

Зустріч, яка проходила у Жироні на стадіоні "Монтіліві", завершилася перемогою господарів із рахунком 4:3. Про це повідомляє "Телеграф".

До стартового складу "Жирони" на цей матч потрапив українець Артем Довбик. Нападник мав кілька можливостей для взяття воріт, але обмежився гольовою передачею на 39-й хвилині на Дейлі Блінда. Артем виконав ідеальну скидку на партнера під час розіграшу стандарту.

Таким чином, Довбик зробив 16-у результативну дію цього сезону Ла Ліги за системою "гол+пас". Він є лідером найвищого дивізіону чемпіонату Іспанії за цим показником.

Лідери Ла Ліги 2023/24 за системою "гол+пас":

1. Артем Довбик ("Жирона") – 16 (11+5);

2. Джуд Беллінгем ("Реал") — 15 (13+2);

3. Антуан Грізманн ("Атлетіко") — 14 (11+3);

4-5. Борха Майораль (Хетафе) — 13 (12 +1);

4-5. Альваро Мората ("Атлетіко") – 13 (12+1);

Нагадаємо, під час різдвяної перерви Довбик провів час із сім’єю. Напередодні українець опинився у топ-10 бомбардирів Ла Ліги, які швидше за інших забили 10 голів у вищому дивізіоні чемпіонату Іспанії.