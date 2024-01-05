Син президента забив свій перший гол за "Ювентус" (відео)

Американець забив неймовірний гол

Син легенди футболу та 25-го президента Ліберії Джорджа Веа-старшого Тімоті Веа забив супергол за "Ювентус" у матчі Кубка Італії. До речі, туринський суперклуб цікавиться українським півзахисником.

"Юве" у матчі 1/8 фіналу Кубка Італії знищив "Салернітану" з рахунком 6:1. Про це повідомляє "Телеграф".

Фінальну крапку у поєдинку поставив вінгер збірної США 23-річний Веа. На 91-й хвилині гри Веа підхопив м’яч у районі центрального кола, зробив пару кроків і гарматним ударом відправив "снаряд" під поперечину воріт гостей — кіпер навіть не зреагував.

Відео голуаТімоті Веа — в огляді матчу "Ювентус" — "Селернітана":

Цей гол став для Веа першим у складі "Ювентуса" у 14 матчах за клуб. На його рахунку також один асист у Серії А.

Раніше повідомлялося, що міланський "Інтер" уже кілька місяців стежить за нападником збірної України Артемом Довбиком. Крім того, форвардом "Жирони" цікавляться "Рома" та "Ювентус". Напередодні Довбик віддав асист у грі проти "Атлетіко" Мадрид, після чого він вийшов на перше місце у Ла Лізі за системою гол+пас.