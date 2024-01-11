Советский чемпион обвинил целую нацию в фашизме из-за дорогой водки

Норвежцы не хотели тратить деньги на VIP-шатры на соревнованиях, из-за чего нарвались на гнев советского биатлониста

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, который призвал россиян равняться на президента РФ Владимира Путина, в очередной раз оскорбил норвежцев. На этот раз он назвал эту нацию "скупердяйской и профашистской".

Соответствующее заявление бывшего биатлониста приводит Р-Спорт. Тихонов рассказал, что когда он возглавлял Союз биатлонистов России (СБР), скандинавы ничего не накрывали VIP гостям. Поэтому он считает их "фашистами".

"Я норвежцев, этих скупердяев, просто ненавижу. Во всех странах, где проходили этапы Кубка мира и чемпионаты мира, были ВИПы (VIP-шатры – Ред.) Даже в таких бедных странах, как Словакия и Чехия. Одни скандинавы ничего не накрывали.

Я поднял данный вопрос на конгрессе, который проходил в Норвегии. Тогда господин Андерс Бессеберг сказал, что они не делают ВИП, потому что в Норвегии все дорого.

Но, чтобы вы знали, лет сорок назад фонд развития будущих поколений Норвегии составлял 927 миллиардов долларов. Плюс норвежцы – спекулянты. У них сухой закон, но есть магазины, в которых бутылка водки стоит 50 долларов. Бери сколько хочешь.

Я сказал, что ставлю вопрос на голосование: если на Кубке мира в Норвегии не будет ВИПа, мы готовы принять соревнование в России. Он сделал 20-минутный перерыв, после чего пришел президент Федерации биатлона Норвегии и сказал, что ВИП будет.

За что они меня будут любить? Это самая скупердяйская, профашистская нация", – сказал Тихонов.

В сети высмеяли слова Тихонова. Пользователи отметили, что норвежцы живут намного лучше россиян именно потому, что чиновники там так просто не могут тратить государственные деньги.

Ранее Тихонов оскорбил шведов. Также от россиянина досталось и украинцам, которые не хотят жать руку представителям страны-агрессора.