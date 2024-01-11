Радянський чемпіон звинуватив цілу націю у фашизмі через дорогу горілку

Норвежці не хотіли витрачати гроші на VIP-намети на змаганнях, через що нарвались на гнів радянського біатлоніста

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов, який закликав росіян рівнятися на президента РФ Володимира Путіна, вкотре образив норвежців. Цього разу він назвав цю націю "скупердяйською та профашистською".

Відповідну заяву колишнього біатлоніста наводить Р-Спорт. Тихонов розповів, що коли він очолював Союз біатлоністів Росії (СБР), скандинави нічого не накривали VIP гостям. Тому він вважає їх "фашистами".

"Я норвежців, цих скупердяїв, просто ненавиджу. У всіх країнах, де проходили етапи Кубка світу та чемпіонати світу, були ВІПи (VIP-намети – Ред.) навіть у таких бідних країнах, як Словаччина та Чехія. Одні скандинави нічого не накривали.

Я порушив це питання на конгресі, який проходив у Норвегії. Тоді пан Андерс Бессеберг сказав, що вони не роблять ВІП, бо у Норвегії все дорого.

Але щоб ви знали, років сорок тому фонд розвитку майбутніх поколінь Норвегії становив 927 мільярдів доларів. Плюс норвежці – спекулянти. Вони мають сухий закон, але є магазини, в яких пляшка горілки коштує 50 доларів. Бери скільки хочеш.

Я сказав, що ставлю питання голосування: якщо на Кубку світу в Норвегії не буде ВІПу, ми готові прийняти змагання в Росії. Він зробив 20-хвилинну перерву, після чого прийшов президент Федерації біатлону Норвегії та сказав, що ВІП буде.

За що вони мене любитимуть? Це сама скупердяйська, профашистська нація", – сказав Тихонов.

У мережі висміяли слова Тихонова. Користувачі зазначили, що норвежці живуть набагато краще за росіян саме тому, що чиновники там так просто не можуть витрачати державні гроші.

Раніше Тихонов образив шведів. Також від росіянина дісталося й українцям, які не хочуть тиснути руку представникам країни-агресора.