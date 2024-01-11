Кошка Тейлор Свифт зарабатывает больше, чем новый парень певицы

В сети провели забавное сравнение

Кошка человека 2023 года по версии журнала Time Тейлор Свифт Оливия Бенсон заработала за свою жизнь больше, чем новый бойфренд суперзвезды, игрок в американский футбол Трэвис Келси. Домашний питомец певицы зарабатывает за счет съемок в клипах певицы и рекламных роликах, также у кошки есть собственная линия товаров.

Оливия, которая является кошкой породы скоттиш-фолд, занимает третье место среди самых богатых домашних животных мира. Об этом сообщает AllAboutCats.

Заработок Оливии за "карьеру" составил 97 миллионов долларов. Кошка названа в честь героини сериала "Закон и порядок: Специальный корпус", которую играет Маришка Харгитей. Первое место в рейтинге самых богатых питомцев занимает немецкая овчарка Гюнтер VI с состоянием в 500 млн долларов. Собака принадлежит владельцу медиакомпании The Gunther Corporation Маурицио Миану.

Издание Pagesix обратило внимание, что состояние 9-летней кошки Тейлор больше, чем у парня певицы. Келси выступает в НФЛ за "Канзас-Сити Чифс", дважды выигрывал Супербоул. Состояние спортсмена оценивается в 40 млн долларов.

Напомним, Свифт и Келси засветились вместе на публике в 2023 году. До этого, по информации СМИ, у певицы был роман с музыкантом Мэтти Хили.