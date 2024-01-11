Кішка Тейлор Свіфт заробляє більше, ніж новий хлопець співачки

У мережі провели кумедне порівняння

Кішка людини 2023 за версією журналу Time Тейлор Свіфт Олівія Бенсон заробила за своє життя більше, ніж новий бойфренд суперзірки, гравець в американський футбол Тревіс Келсі. Домашній улюбленець співачки заробляє шляхом зйомок у кліпах співачки та рекламних роликах, також у кішки є власна лінія товарів.

Олівія, яка є кішкою породи скоттіш-фолд, посідає третє місце серед найбагатших домашніх тварин світу. Про це повідомляє AllAboutCats.

Заробіток Олівії за "кар’єру" становить 97 мільйонів доларів. Кішка названа на честь героїні серіалу "Закон та порядок: Спеціальний корпус", яку грає Маріска Гарґітай. Перше місце в рейтингу найбагатших улюбленців посідає німецька вівчарка Гюнтер VI зі статком у 500 млн доларів. Собака належить власнику медіакомпанії The Gunther Corporation Мауріціо Міану.

Видання Pagesix звернуло увагу, що статки 9-річної кішки Тейлор більші, ніж у хлопця співачки. Келсі виступає у НФЛ за "Канзас-Сіті Чіфс", двічі вигравав Супербоул. Статки спортсмена оцінюються в 40 млн доларів.

Нагадаємо, Свіфт і Келсі засвітилися разом на публіці у 2023 році. До цього, за інформацією ЗМІ, у співачки був роман із музикантом Метті Хілі.