Дорогие часы, охота и проститутки от русских: в Норвегии судят бывшего шефа биатлона

Андерс Бессеберг может получить 10 лет тюрьмы за коррупцию

В Норвегии на этой неделе начался судебный процесс над бывшим президентом Международной федерации биатлона (IBU) Андерсом Бессебергом. Его обвиняют в получении взяток от российских спортивных функционеров.

Подробности судебного процесса над спортивным чиновником сообщает норвежское издание Dagbladet. 77-летнего Бессеберга обвиняют в том, что он закрывал глаза на использование российскими биатлонистами допинга, а также покрывал их другие нарушения на соревнованиях.

Понятно, что за такую лояльность к россиянам шефа мирового биатлона щедро благодарили в стране-агрессоре. В частности, в ходе обысков в доме Бессеберга было обнаружено несколько экземпляров дорогих часов, которые он получил в подарок от представителей России. Кроме того, есть информация, что норвежскому чиновнику устраивали шикарные приемы во время его визитов в РФ: охота, элитные путаны и тому подобное.

В ходе слушаний в суде Бессеберг признался, что брал в подарок часы у россиян. Но, по словам обвиняемого, он понятия не имел об их реальной стоимости. Смех в зале суда вызвал ответ Бессеберга, когда прокурор Марианна Дюпесланд спросила его о развлечениях с проститутками во время визитов в Россию. "Мне никто этого не предлагал. А если бы даже предложили, то я вынужден был бы отказаться. Возраст, знаете ли, уже не позволяет так развлекаться", — сказал экс-чиновник.

Слушания в суде Осло продолжатся и на следующей неделе. Если вина Бессеберга по всем пунктам обвинения будет доказана, то он может получить до 10 лет тюремного заключения. Сообщается, что сторона обвинения располагает достаточным количеством доказательств коррупционных действий бывшего шефа мирового биатлона.

Ранее "Телеграф" сообщал результаты и расписание Кубка мира по биатлону. Также мы писали о том, что Международная федерация биатлона против возвращения россиян под нейтральным флагом в соревнования под их эгидой.