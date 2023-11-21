Биатлон: расписание и результаты Кубка мира

Завершится биатлонный сезон в Канаде

В субботу, 25 ноября, одиночной смешанной эстафетой в Эстерсунде (Швеция) начнется новый биатлонный сезон. Сборная рф отстранена от соревнований из-за полномасштабного вторжения путинских войск в Украину.

Календарь и расписание гонок доступны на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU). Добавим, что в Украине все гонки Кубка мира можно посмотреть на сайте "Суспільне Спорт", а также на региональных телеканалах "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Черкаси" и т.д.).

Расписание и результаты этапов Кубка мира по биатлону сезона 2023/24, а также ЧМ-2024 (обновляется)

Первый этап. Эстерсунд, Швеция

25 ноября

Сингл-микст — 13:30

Смешанная эстафета — 15:50

26 ноября

Индивидуальные гонки (женщины) — 12:20

Индивидуальные гонки (мужчины) — 15:30

29 ноября

Эстафета, женщины — 16:20

30 ноября

Эстафета, мужчины — 16:20

1 декабря

Спринт, женщины — 15:45

2 декабря

Спринт, мужчины — 15:45

3 декабря

Гонки преследования (женщины) — 15:00

Гонки преследования (мужчины) — 17:00

Второй этап. Хохфильцен, Австрия

8 декабря – Спринты, мужчины, женщины

9 декабря – Гонки преследования, мужчины, женщины

10 декабря – Эстафеты, мужчины, женщины

Третий этап. Ленцерхайде, Швейцария

14 декабря – Спринт, женщины

15 декабря – Спринт, мужчины

16 декабря – Гонки преследования, мужчины, женщины

17 декабря – Масс-старты, мужчины, женщины

Четвертый этап. Оберхоф, Германия

4 января – Спринт, мужчины

5 января – Спринт, женщины

6 января – Гонки преследования, мужчины, женщины

7 января – Эстафеты, мужчины, женщины

Пятый этап. Рупольдинг, Германия

10 января – Эстафета, женщины

11 января – Эстафета, мужчины

12 января – Спринт, женщины

13 января – Спринт, мужчины

14 января – Гонки преследования, мужчины, женщины

Шестой этап. Антхольц (Антерсельва), Италия

18 января – Короткая индивидуальная гонка, мужчины

19 января – Короткая индивидуальная гонка, женщины

20 января – Сингл-микст и смешанная эстафета

21 января – Масс-старты, мужчины, женщины

Чемпионат мира. Нове-Место-на-Мораве

7 февраля – Смешанная эстафета

9 февраля – Спринт, женщины

10 февраля – Спринт, мужчины

11 февраля – Гонки преследования, мужчины, женщины

13 февраля – Индивидуальная гонка, женщины

14 февраля – Индивидуальная гонка, мужчины

15 февраля – Сингл-микст

17 февраля – Эстафеты, мужчины, женщины

18 февраля – Масс-старты, мужчины, женщины

Седьмой этап. Холменколлен, Норвегия

29 февраля – Индивидуальная гонка, женщины

1 марта – Индивидуальная гонка, мужчины

2 марта – Масс-старты, мужчины, женщины

3 марта – Сингл-микст и смешанная эстафета

Восьмой этап. Солдер Холлоу, США

8 марта – Эстафета, мужчины и спринт, женщины

9 марта – Эстафета, женщины и спринт, мужчины

10 марта – Гонки преследования, мужчины, женщины

Девятый этап. Кенмор, Канада

14 марта – Спринт, женщины

15 марта – Спринт, мужчины

16 марта – Гонка преследования, мужчины, женщины

17 марта – Масс-старт, женщины

18 марта – Масс-старт, мужчины

Напомним, из-за санкций рф объявила о проведении "международного" турнира в Ханты-Мансийске, однако IBU запретил россиянам проводить соревнования под угрозой санкций. Даже Китай отказался ехать в рф.