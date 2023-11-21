Биатлон: расписание и результаты Кубка мира
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Завершится биатлонный сезон в Канаде
В субботу, 25 ноября, одиночной смешанной эстафетой в Эстерсунде (Швеция) начнется новый биатлонный сезон. Сборная рф отстранена от соревнований из-за полномасштабного вторжения путинских войск в Украину.
Календарь и расписание гонок доступны на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU). Добавим, что в Украине все гонки Кубка мира можно посмотреть на сайте "Суспільне Спорт", а также на региональных телеканалах "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Черкаси" и т.д.).
Расписание и результаты этапов Кубка мира по биатлону сезона 2023/24, а также ЧМ-2024 (обновляется)
Первый этап. Эстерсунд, Швеция
25 ноября
- Сингл-микст — 13:30
- Смешанная эстафета — 15:50
26 ноября
Индивидуальные гонки (женщины) — 12:20
Индивидуальные гонки (мужчины) — 15:30
29 ноября
Эстафета, женщины — 16:20
30 ноября
Эстафета, мужчины — 16:20
1 декабря
Спринт, женщины — 15:45
2 декабря
Спринт, мужчины — 15:45
3 декабря
Гонки преследования (женщины) — 15:00
Гонки преследования (мужчины) — 17:00
Второй этап. Хохфильцен, Австрия
8 декабря – Спринты, мужчины, женщины
9 декабря – Гонки преследования, мужчины, женщины
10 декабря – Эстафеты, мужчины, женщины
Третий этап. Ленцерхайде, Швейцария
14 декабря – Спринт, женщины
15 декабря – Спринт, мужчины
16 декабря – Гонки преследования, мужчины, женщины
17 декабря – Масс-старты, мужчины, женщины
Четвертый этап. Оберхоф, Германия
4 января – Спринт, мужчины
5 января – Спринт, женщины
6 января – Гонки преследования, мужчины, женщины
7 января – Эстафеты, мужчины, женщины
Пятый этап. Рупольдинг, Германия
10 января – Эстафета, женщины
11 января – Эстафета, мужчины
12 января – Спринт, женщины
13 января – Спринт, мужчины
14 января – Гонки преследования, мужчины, женщины
Шестой этап. Антхольц (Антерсельва), Италия
18 января – Короткая индивидуальная гонка, мужчины
19 января – Короткая индивидуальная гонка, женщины
20 января – Сингл-микст и смешанная эстафета
21 января – Масс-старты, мужчины, женщины
Чемпионат мира. Нове-Место-на-Мораве
7 февраля – Смешанная эстафета
9 февраля – Спринт, женщины
10 февраля – Спринт, мужчины
11 февраля – Гонки преследования, мужчины, женщины
13 февраля – Индивидуальная гонка, женщины
14 февраля – Индивидуальная гонка, мужчины
15 февраля – Сингл-микст
17 февраля – Эстафеты, мужчины, женщины
18 февраля – Масс-старты, мужчины, женщины
Седьмой этап. Холменколлен, Норвегия
29 февраля – Индивидуальная гонка, женщины
1 марта – Индивидуальная гонка, мужчины
2 марта – Масс-старты, мужчины, женщины
3 марта – Сингл-микст и смешанная эстафета
Восьмой этап. Солдер Холлоу, США
8 марта – Эстафета, мужчины и спринт, женщины
9 марта – Эстафета, женщины и спринт, мужчины
10 марта – Гонки преследования, мужчины, женщины
Девятый этап. Кенмор, Канада
14 марта – Спринт, женщины
15 марта – Спринт, мужчины
16 марта – Гонка преследования, мужчины, женщины
17 марта – Масс-старт, женщины
18 марта – Масс-старт, мужчины
Напомним, из-за санкций рф объявила о проведении "международного" турнира в Ханты-Мансийске, однако IBU запретил россиянам проводить соревнования под угрозой санкций. Даже Китай отказался ехать в рф.