Дорогі годинники, полювання та повії від росіян: у Норвегії судять колишнього шефа біатлону

Андерс Бессеберг може отримати 10 років ув’язнення за корупцію

У Норвегії цього тижня розпочався судовий процес над колишнім президентом Міжнародної федерації біатлону (IBU) Андерсом Бессебергом. Його звинувачують у отриманні хабарів від російських спортивних функціонерів.

Подробиці судового процесу над спортивним чиновником повідомляє норвезьке видання Dagbladet. 77-річного Бессеберга звинувачують у тому, що він заплющував очі на використання російськими біатлоністами допінгу, а також покривав їхні інші порушення на змаганнях.

Зрозуміло, що за таку лояльність до росіян шефа біатлону щедро винагороджувала країна-агресор. Зокрема, в ході обшуків у будинку Бессеберга було виявлено кілька екземплярів дорогих годинникiв, які він отримав у подарунок від представників Росії. Крім того, є інформація, що норвезькому чиновнику влаштовували розкішні прийоми під час його візитів до Росії: полювання, елітні плутани тощо.

Під час слухань у суді Бессеберг зізнався, що брав у подарунок годинники у росіян. Але, за словами обвинуваченого, він гадки не мав про їхню реальну вартість. Сміх у залі суду викликала відповідь Бессеберга, коли прокурор Маріанна Дюпесланд запитала його про розваги з повіями під час візитів до Росії. "Мені ніхто цього не пропонував. А якби навіть запропонували, то я змушений був би відмовитися. Вік, знаєте, вже не дозволяє так розважатися ", — сказав екс-чиновник.

Слухання у суді Осло триватимуть і наступного тижня. Якщо вина Бессеберга за всіма пунктами звинувачення буде доведена, то він може отримати до 10 років ув’язнення. Повідомляється, що сторона звинувачення має в своєму розпорядженні достатню кількість доказів корупційних дій колишнього шефа біатлону.

Раніше "Телеграф" повідомляв результати та розклад Кубка світу з біатлону. Також ми писали про те, що Міжнародна федерація біатлону проти повернення росіян під нейтральним прапором у змагання під їхньою егідою.