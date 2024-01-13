The Best FIFA Awards 2023: где и когда смотреть награждение

На церемонии в Лондоне соберутся футбольные герои прошлого года

15 января FIFA на специальной церемонии обнародует имена футбольных лауреатов 2023 года. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию мероприятия, которое состоится в Лондоне.

Официальным эксклюзивным транслятором The Best FIFA Awards 2023 в Украине является "Суспільне", также церемонию можно смотреть на официальном сайте FIFA, Начало трансляции – 21:30 по киевскому времени.

По традиции, на церемонии в Лондоне будут названы лауреаты прошлого футбольного года в 11 номинациях: лучший игрок среди мужчин и женщин, лучший голкипер и тренер (у мужчин и женщин), премия за честную игру, премия за лучший гол и награда болельщиков. Также будут оглашены символические сборные 2023 года (мужская и женская).

Главной интригой церемонии является имя победителя в номинации "Лучший футболист года". В этом году на это звание претендует три нападающих – аргентинец Лео Месси (ПСЖ/"Интер"), француз Киллиан Мбаппе (ПСЖ) и норвежец Эрлинг Холланд ("Манчестер Сити"). Эксперты, специалисты и букмекеры сходятся во мнении, что самые высокие шансы на эту награду у Месси. Надо полагать, по совокупности заслуг, так как половину прошлого года чемпион мира провел в США, где выступает за "Интер" из Майами в чемпионате MLS. В то время как его конкуренты Мбаппе и Холланд феерят в европейской Лиге чемпионов.

Отметим, что церемонию The Best FIFA Awards проводят с 2016 года. Самыми титулованными игроками являются португалец Криштиану Роналду, поляк Роберт Левандовски и аргентинец Месси, у которых по две награды. Столько же раз побеждал в номинации "Лучший тренер года у мужчин" немец Юрген Клопп ("Ливерпуль").

Ранее "Телеграф" писал, что сборные и клубы Аргентины могут быть отстранены от участия в международных соревнованиях из-за специального указа президента страны. Также мы сообщали, что подобная участь недавно угрожала и бразильскому футболу.