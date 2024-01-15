The Best FIFA Awards-2023: онлайн-трансляция церемонии награждения

Главный футбольный орган мира наградит лучших по итогам года

В понедельник, 15 января, в Лондоне (Великобритания) состоится 8-я церемония награждения лучших футбольных деятелей по версии Международной федерации футбола (ФИФА) — The Best FIFA Awards 2023. Мероприятие покажут в Украине бесплатно.

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии. Начало — в 21:30 по Киеву.

Онлайн-трансляция The Best FIFA Awards-2023 (начало — в 21:30)

На звание лучшего футболиста 2023 года претендуют три форварда: норвежец Эрлинг Холланд ("Манчестер Сити"), аргентинец Лионель Месси ("Интер Майами") и француз Килиан Мбаппе (ПСЖ).

На награду Лучший тренер прошлого года претендуют: Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Симоне Индзаги ("Интер") и Лучано Спаллетти ("Наполи", сборная Италии). Кроме того, на церемонии назовут лучшую футболистку мира, а также тренера в женском футболе. Также ФИФА определит символические сборные в женском и мужском футболе, лучших вратарей, назовет лучший гол (от 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года) и не только.

Напомним, в прошлом году ФИФА наградила Месси титулом лучший футболист мира. Аргентинец оставил позади Карима Бензема и Килиана Мбаппе. Лео в 2023 году также выиграл "Золотой мяч".